In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo Samsung Galaxy S23 Ultra ad un prezzo mai visto prima.

Parliamo di uno sconto del 13%, che in termini di denaro si aggira intorno ai 200 euro. Ricordiamoci insieme la scheda tecnica del dispositivo.

Samsung Galaxy S23 Ultra scontato di oltre 200 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone Android con caratteristiche all’avanguardia che lo rendono una scelta eccellente per ogni tipo di utilizzo, rappresentando uno dei migliori dispositivi mobili mai realizzati. Dispone di un grande display da 6.8 pollici e di una risoluzione da 3080×1440 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. Le funzionalità offerte da questo Samsung Galaxy S23 Ultra sono innumerevoli e tutte al top di gamma. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

L’eccellenza di questo Samsung Galaxy S23 Ultra è completata da una fotocamera con un sensore da ben 200 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 12000×9000 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680×4320 pixel. Dispone anche di altre tre fotocamere posteriori rispettivamente di 10+10+2 megapixel. Mentre quella anteriore è di 12 megapixel.

Monta un processore Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm SM8550-AB con GPU Adreno 740, 12 GB di memoria RAM e, in questo caso, 512 GB di memoria interna non espandibile. Il sistema operativo pre installato è Android 13 Samsung One UI 5.1. Seguendo questo link sarà vostro per 1.449 euro.