GTA 6, ai più nostalgici verrà il magone con la "nuova" grafica ispirata alla PS1

Rockstar Games ha recentemente svelato il primo trailer di GTA 6, generando grande entusiasmo tra i fan. Il nuovo capitolo della serie, che segue l’enorme successo di GTA V, si svolgerà in una metropoli ispirata a Miami, promettendo un’esperienza di gioco ancora più immersiva e dettagliata.

GTA 6: le possibili immagini del trailer

L’annuncio ha scatenato una vera e propria ondata di creatività tra i seguaci della serie. I fan hanno iniziato a ricreare le immagini del trailer di GTA 6, confrontandole con quelle del classico GTA Vice City. Ma la passione non si è fermata qui: alcuni appassionati hanno creato un trailer alternativo di GTA 6 in stile PS1, un omaggio alla grafica e allo stile dei videogiochi di fine anni ’90.

Il video, pubblicato sul canale YouTube Jushton, dura poco più di 20 secondi. Nonostante la brevità, ha riscosso grande successo, soprattutto tra i fan più nostalgici. Il filmato ripropone alcune delle scene chiave del trailer originale, come l’introduzione con il personaggio di Lucia e le sequenze ambientate a Vice City, ma con un’estetica che richiama i giochi della prima PlayStation, offrendo un interessante contrasto tra passato e presente nel mondo dei videogiochi.

Questa ondata di creatività dimostra come, già alla fine degli anni ’90, l’idea di un gioco ampio e complesso come GTA 6 fosse un sogno irrealizzabile. Ora, con l’avvicinarsi del lancio del gioco nel 2025, è probabile che vedremo ancora più tributi nostalgici e reinterpretazioni creative. A proposito, si è parlato anche di una versione a 32-bit di un famoso titolo della serie Assassin’s Creed, mostrando come la passione per i videogiochi classici continui a ispirare i fan.

In attesa del rilascio di GTA 6, il trailer ha già stabilito un successo formidabile, offrendo solo un assaggio di ciò che Rockstar Games ha in serbo per i giocatori. Il nuovo episodio è atteso con grande interesse, promettendo di essere un altro grande successo nella storia record della serie Rockstar.