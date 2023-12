Truffa E-MAIL, il messaggio phishing che svuota le carte di credito

Nelle ultime ore si è diffuso un messaggio molto particolare che avrebbe condotto gli utenti a finire nei guai. Si tratta di una truffa pericolosissima che può rubare sia i dati dei conti correnti che i dati personali.

Questo è solo il primo di tanti messaggi che stanno girando durante l’ultimo periodo tramite le e-mail dei poveri italiani. Come potete notare, l’obiettivo è far credere di aver ricevuto l’opportunità di beneficiare di una promozione, addirittura ricevendo una scatola misteriosa che potrebbe contenere un prodotto appartenente al mondo dell’elettronica.

Messaggio phishing in arrivo, la truffa minaccia gli utenti

“Gentile Cliente Euronics,

Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un

Scatola misteriosa di Natale!

Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Euronics. Questa offerta di sondaggio scade oggi

#XMAS01

INIZIA IL SONDAGGIO“.

Non c’è nulla di cui fidarsi, dal momento che già l’indirizzo e-mail del mittente sbugiarda totalmente l’eventualità di qualcosa di reale. In realtà non è il solo messaggio che si sta diffondendo nelle ultime ore, visto che diversi utenti avrebbero segnalato ancora la truffa del celebre sito di incontri che attualmente non ha un nome.

“Ciao

Ti piacerebbe avere un appuntamento?

Suggerisco di incontrarci nel fine settimana

Per comodità ti invito alla mia chat su un sito

di incontri. Dai un’occhiata al mio

profilo per scoprire di più su di me.”

Questo è il testo al quale bisogna stare assolutamente attenti, visto che il link, che abbiamo ovviamente provveduto ad omettere, vi metterà nei guai. Molti utenti, credendo di conoscere la persona che gli si è presentata tramite e-mail, hanno inoltrato i loro dati finendo per regalarli ai malviventi. Qualcuno avrebbe perso anche i dati della propria carta di credito.