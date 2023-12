Lidl fa impazzire i consumatori con una campagna promozionale che riesce a convincere sin da subito, con il lancio di numerose offerte speciali ed una selezione di sconti mai visti prima d’ora, arricchiti con prezzi molto più bassi del normale, oltre ovviamente ad un risparmio quasi fuori da ogni logica.

Il volantino è davvero pronto per convincere all’acquisto, a patto che comunque il consumatore finale sia sempre disposto a recarsi personalmente nel punto vendita designato, ed anche sia pronto a battersi per accaparrarsi le poche scorte a disposizione nei vari negozi fisici.

Lidl è veramente unica: offerte con tecnologia gratis

Fino al 17 dicembre da Lidl si possono acquistare elettrodomestici a basso costo, infatti gli utenti possono pensare di avere un robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti a soli 149 euro, oppure anche un aspirapolvere ricaricabile 2-in-1, che lontanamente potrebbe ricordare anche un Dyson, con una spesa che non va oltre i 149 euro.

Entrambi sono commercializzati con la garanzia di 36 mesi, ovvero 3 anni, che va a coprire ogni difetto di fabbrica o qualsivoglia problematica si potrebbe riscontrare in fase di utilizzo. Interessanti sono anche i prezzi di 19 euro per il ferro da stiro a vapore, oppure di 59 euro per la stiracamicie, entrambe in vendita con la garanzia di 2 anni, ricordando che per quanto riguarda il ferro da stiro parliamo di un prodotto a marchio Philips.

Tutti gli sconti del volantino Lidl possono essere visionati tranquillamente anche online sul sito ufficiale.