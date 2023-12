L’operatore semi virtuale Very Mobile, un sottobrand di Windtre, tempo fa, esattamente il 9 ottobre ha reso disponibile per tutti gli utenti una super offerta dal titolo Very Esclusiva 4,99 €, questa promozione era attivabile solo ed unicamente online e offriva a tutti coloro che decidevano di utilizzarla: minuti, SMS e 100 GB di dati Internet, opzioni decisamente succulenti visto il prezzo basso.

Nel dettaglio l’offerta includeva chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, SMS illimitati verso tutti con 100 giga di traffico Internet al mese su rete 4G LTE appoggiandosi alla rete Wind tre con costo di attivazione della Sim ricaricabile gratuito.

Arrivata una scadenza

L’offerta fino a questo momento era presente senza nessun tipo di scadenza, però all’improvviso Very Mobile ha deciso di inserire una data ultima entro la quale non sarà più possibile attivarla, la data è esattamente quella di oggi ovvero l’11 novembre 2023, dunque se foste intenzionati a sfruttare questa super conveniente offerta dovrete attivarla immediatamente, per farlo tra l’altro potrete sfruttare il nuovo metodo di identificazione offerto da Very Mobile il quale consente di identificarsi tramite Spid e non più tramite la video identificazione tradizionale.

Però attenzione, l’offerta Very Esclusiva è disponibile solo ed unicamente per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero esclusi i clienti Fastweb.

Per quanto riguarda invece i costi all’infuori del territorio nazionale sappiate che i minuti e gli SMS inclusi sono validi senza nessuna tipologia di maggiorazione mentre per quanto riguarda la soglia mensile del traffico dati, verrà applicata una tariffazione a consumo se supererete il numero di giga in roaming concessi.