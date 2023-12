Il prezzo dei prodotti di Bottega Verde, uno dei brand più conosciuti sul territorio italiano per quanto riguarda il segmento beauty, e non solo, crolla letteralmente su Amazon, con la possibilità comunque di acquistare alcuni dei migliori cofanetti a cifre quasi mai viste.

Le occasioni a disposizione del consumatore finale sono davvero tantissime e molto diverse tra loro, per comodità vi riportiamo uno degli esempi più interessanti, ma consigliamo comunque di recarvi su Amazon per osservare da vicino cosa è in grado di offrire. Oggi parliamo del set da 3 saponette, racchiuso in una piccola casa natalizia di cartone, con tanto di sportellino anteriore dal quale è possibile osservare tutti i prodotti al loro interno.

Bottega Verde: che prezzo folle su Amazon

Il prezzo finale del prodotto è decisamente conveniente per tutti i consumatori, recentemente aveva infatti raggiunto una spesa di 10,34 euro, che è stata ulteriormente ridotta con l’importante riduzione applicata del 15%, fino ad un valore finale di soli 8,79 euro, uno dei più bassi di sempre.

Si tratta a tutti gli effetti di un regalo molto originale da utilizzare non solo per Natale, ma anche in altre occasione, sebbene al suo interno si trovino tre saponette differenti: due alberi di Natale di colorazione verde ed un piccolo cuore completamente bianco, il loro profumo inonderà le vostre mani e parti del corpo, donando freschezza e lucentezza. Le dimensioni del prodotto sono comunque abbastanza contenute, infatti raggiunge 17 x 15,8 x 10,9 centimetri, così da poterlo utilizzare e posizionare praticamente dovunque si desideri, anche impacchettarlo non sarà un così grande problema.