Fastweb, la famosa azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia nelle connessioni a banda larga, nelle ultime ore, sta facendo parlare molto di sé.

Online, infatti, è ormai da un po’ che sta circolando una notizia che potrebbe cambiare radicalmente tutto il mercato degli operatori mobili in Italia è i suoi equilibri interni.

Per quale ragione?

Ebbene Fastweb sembra decisa a voler acquistare Vodafone Italia, così da diventare un operatore telefonico completo che offre servizi di rete fissa e mobile.

Fastweb e Vodafone, un 2024 da brividi per Tim

Secondo una fuga di notizie piuttosto attendibile, non si tratta affatto di una fake news, al contrario, le trattative tra Fastweb e Vodafone sarebbero anche già iniziate da un bel po’.

Gli accordi infatti sono in fase già molto avanzata, anche se non sappiamo ancora a quanto ammonti la richiesta di questo importante investimento.

Un investimento che Fastweb ha deciso di intraprendere non tanto per il settore consumer del noto operatore telefonico, quanto piuttosto per la sua intera infrastruttura nel suo complesso.

Già in passato, Vodafone aveva suscitato l’ interesse di altri operatori, come Iliad per esempio. Quest’ultima aveva infatti fatto una proposta di 11 miliardi di euro per la sua acquisizione, proposta che Vodafone ha categoricamente rifiutato.

Tuttavia è possibile che questa recente trattativa con Fastweb, faccia fare ad Iliad un nuovo tentativo.

Ad ogni modo se tutti questi cambiamenti avranno origine, il 2024 inizierà con uno scolgimento totale del mercato delle telecomunicazioni come oggi noi lo conosciamo.

Impossibile inoltre non prendere in considerazione la posizione di Tim, altro colosso telefonico che, probabilmente si troverà a dover confrontarsi, il prossimo anno con competitors più grandi e potenti.