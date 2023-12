TIM ha a cuore gli utenti anche nel periodo natalizio, per l’occasione infatti ha deciso di mettere a disposizione del pubblico una promozione più unica che rara, con la quale spendere anche solamente 6,99 euro al mese.

Il suo nome è Power Iron, di sicuro ne avete già sentito parlare in passato, si tratta di una soluzione disponibile in via esclusiva per coloro che sono in uscita da Iliad o da un MVNO, che si ritrovano ad effettuare la portabilità del proprio numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di circa 20 euro, comprensivo anche della prima ricarica.

TIM: quanti sconti assurdi con le migliori offerte

Il suo prezzo fisso è di soli 6,99 euro al mese, una promozione di tutto rispetto che non presenta vincoli particolari di durata, quindi l’utente può decidere di abbandonare TIM praticamente quando vuole, ed allo stesso tempo garantisce l’accesso a tantissimi contenuti.

Il bundle è effettivamente composto da chiamate illimitate, con 200 SMS da poter inviare a chiunque si vuole, per finire con 100 giga di traffico dati alla velocità massima del 4G+. Il risparmio è notevole e permette a tutti gli uscenti da Iliad o da un MVNO di attivare la promo sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale.

Ad impreziosire il tutto troviamo comunque la prima mensilità gratuita, ciò sta a significare che gli utenti dovranno pagare la promozione dal secondo rinnovo.