Euronics, seguendo l’esempio di Mediaworld, ha lanciato a sua volta il proprio “Sottocosto” presentato sul nuovo volantino dedicato al periodo natalizio. Sono mostrate offerte davvero imperdibili e sono valide fino al 17 dicembre. Questa iniziativa mira a soddisfare le esigenze dei consumatori in cerca di occasioni vantaggiose per l’acquisto di prodotti tecnologici di alta qualità a prezzi davvero convenienti.

I prodotti compresi nel sottocosto Euronics

Uno dei prodotti più interessanti in offerta è il Lenovo IdeaPad Slim 3, proposto a soli 499 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo di listino di 599 euro. Questo laptop offre prestazioni eccellenti e rappresenta un’opportunità unica per chi desidera un dispositivo affidabile a un costo accessibile.

Altre proposte accattivanti includono il MacBook Air da 13 pollici con processore M1 e SSD da 256 gigabyte, disponibile a soli 899 euro anziché 1229 euro, un risparmio significativo per gli amanti del mondo Apple. Anche l’iPad da 10,2 pollici, nella versione Wi-Fi Only con 64GB di storage, è in offerta a 349 euro anziché 439 euro. Un’occasione davvero da non perdere per chi cerca un tablet performante a un prezzo conveniente.

Passando ai televisori, spicca l’offerta sull’OLED 55B36LA da 55 pollici di LG, proposto a soli 999 euro. In questo caso è disponibile anche la possibilità di rateizzare il pagamento in tre soluzioni da 333 euro ciascuna. Anche il 65NANO756QC da 65 pollici è in sconto, disponibile a 599 euro, con la consegna garantita al piano a soli 49 euro. Tra le offerte più allettanti c’è anche lo sconto sul Samsung Crystal UHD da 50 pollici, proposto a soli 379 euro anziché 499 euro, prezzo presente sul listino.

Per conoscere tutti i dettagli sulle offerte e i prodotti in promozione, è possibile consultare l’elenco completo direttamente sul sito ufficiale di Euronics. Per quanto riguarda spedizioni, pagamenti a rate e modalità di consegna, tutte le informazioni necessarie sono disponibili sulle pagine web dedicate ai singoli prodotti. L’iniziativa “Sottocosto” di Natale di Euronics si configura dunque come un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. L’occasione giusta per tutti coloro che sono alla ricerca di prodotti tecnologici di qualità a prezzi convenienti. Questa possibilità rende la stagione natalizia ancora più speciale fornendo la possibilità agli utenti di regalare e regalarsi prodotti perfetti per tutti gli appassionati di tecnologia.