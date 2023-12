Un team internazionale di esperti guidati dal Professor Shizhang Qiao dell’Università di Adelaide ha recentemente compiuto un passo rivoluzionario nella ricerca ambientale, sviluppando un metodo innovativo per trasformare i rifiuti di polietilene (PE), la plastica più comune al mondo, in sostanze chimiche preziose attraverso la fotocatalisi guidata dalla luce. I risultati di questa ricerca pionieristica sono stati pubblicati sulla rinomata rivista Science Advances.

Il Professor Qiao, titolare di Nanotecnologia oltre che direttore del Centro per i Materiali in Energia e Catalisi, ha spiegato che il team ha utilizzato catalizzatori metallici dispersi atomicamente per convertire i rifiuti di polietilene in etilene e acido propionico con una notevole selettività. Questo metodo di fotocatalisi, eseguito a temperatura ambiente e con l’ausilio dell’energia solare rinnovabile, ha dimostrato un’efficienza sorprendente.

Il processo chimico della trasformazione dei rifiuti

Circa il 99% del prodotto liquido risultante è acido propionico e risolve i problemi legate a prodotti complessi che richiedono determinate procedure per la separazione. Inoltre, sostituendo i processi industriali tradizionali basati su combustibili fossili con l’energia solare, tramite questo progetto hanno contribuito in modo significativo alla sostenibilità ambientale.

Attualmente, gran parte della plastica, in particolare il polietilene, finisce in discariche, costituendo una minaccia per l’ambiente e l’ecosistema globale. Il polietilene è onnipresente nella vita quotidiana, utilizzato per buste della spesa, imballaggi alimentari e per i flaconi di reagenti. La sua riciclabilità catalitica è ancora in fase iniziale di sviluppo, ma questa ricerca offre una prospettiva promettente per affrontare la crisi dei rifiuti di plastica. Il Professor Qiao ha anche sottolineato che i rifiuti di plastica rappresentano una risorsa inutilizzata e il che il riciclo può contribuire a creare una soluzione ecologica e sostenibile.

Questo approccio non solo riduce l’inquinamento plastico, ma converte i rifiuti in risorse preziose, promuovendo un’economia circolare. Il lavoro di questo team di esperti non solo affronta le sfide ambientali e energetiche contemporanee, ma offre anche una base per ulteriori ricerche scientifiche nel campo della fotocatalisi ad alte prestazioni e del riciclaggio alimentato dall’energia solare. La speranza è che questa innovazione possa ispirare future scoperte e promuovere soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti plastici a livello globale.