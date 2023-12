Il periodo natalizio è sempre un’occasione speciale per regali pazzeschi, sia che vengano ricevuto, sia donati. Vodafone non fa eccezione e diviene aiutante di Babbo Natale nel donare dolci sorprese. L’operatore di telefonia mobile propone offerte irresistibili per chi desidera un nuovo smartphone, rendendo le festività un momento perfetto per cambiare gestore e godere di vantaggi esclusivi.

In diverse occasioni, Vodafone ha lanciato promozioni che includono un telefono gratuito con l’attivazione di specifiche tariffe. Anche al di fuori di queste promo speciali, consente di acquistare gli ultimi modelli di smartphone a rate con prezzi competitivi. Al momento, un’interessante proposta è l’OPPO Reno10 5G, disponibile a partire da soli 13,99 euro al mese per 24 rate, con un anticipo di 29,99 euro e un contributo di attivazione di 9,99 euro.

Smartphone Vodafone e gamma iPhone 15

Più convenienza con il servizio Smart Change, che consente di dare in permuta il proprio vecchio telefono. In questo modo, si può ottenere un acconto direttamente sul conto corrente o uno sconto sulle rate per l’acquisto di un nuovo cellulare. Vodafone garantisce la spedizione gratuita del nuovo prodotto direttamente a casa in tutta Italia nei giorni lavorativi.

Il gestore mette a disposizione dei suoi clienti una vasta selezione di smartphone delle migliori marche, tra cui Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Honor, Google e Motorola e a prezzi davvero straordinari. Tra le promo più allettanti, è possibile acquistare l’iPhone 15 a rate, a partire da soltanto 33,99 euro al mese per 24 rate. L’anticipo in tal caso è di 99,99 euro, in caso di abbinamento all’offerta Family+. Quest’ultima include minuti, SMS e Giga illimitati in 5G al costo di 9,99 euro al mese. Un’ulteriore vantaggio per chi ha già la rete fissa con Vodafone è uno sconto fino a 600 euro sull’acquisto dell’iPhone 15 Pro.

Le offerte natalizie di Vodafone non deludono mai, consentendo la possibilità di ottenere dispositivi di alta qualità pur non pagando cifre astronomiche. Sia che siate interessati a un telefono gratuito con determinate tariffe o desideriate acquistare un modello specifico a rate, il gestore si presenta come una scelta attraente per chiunque cerchi una promozione completa e vantaggiosa durante le festività.