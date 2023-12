Whatsapp, dopo le foto arrivano anche i vocali che si autodistruggono al primo ascolto

Recentemente WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità che permette agli utenti di inviare messaggi vocali che si cancellano automaticamente dopo essere stati ascoltati una sola volta. Questa innovazione si aggiunge alle già esistenti opzioni di invio di foto “effimere” e rappresenta un passo in avanti per la privacy e la sicurezza delle comunicazioni all’interno dell’app di messaggistica.

Whatsapp: la novità riguarda i messaggi vocali

La funzione dei messaggi vocali “effimeri” era in fase di test da alcuni mesi, con un gruppo ristretto di utenti che avevano la possibilità di provarla in anteprima. Con l’ultimo aggiornamento, questa opzione è stata resa disponibile a tutti gli utenti. Per utilizzarla, è sufficiente registrare un messaggio vocale e, prima di inviarlo, bloccarlo utilizzando il tasto del lucchetto. Dopo averlo fatto, comparirà l’icona “1” sul messaggio, indicando che il messaggio vocale potrà essere ascoltato una sola volta dal destinatario.

Questa funzionalità garantisce un ulteriore livello di privacy, in particolare per coloro che utilizzano frequentemente i messaggi vocali per comunicare su WhatsApp. Con essa, gli utenti possono ora condividere messaggi vocali sensibili o privati con maggiore sicurezza, sapendo che il contenuto scomparirà dopo il primo ascolto.

Tuttavia, è importante notare che, come per le foto autodistruttive, i messaggi vocali effimeri non sono disponibili nella versione web di WhatsApp, ma solo sull’app mobile. Questa limitazione è stata introdotta per impedire possibili tentativi di registrazione o riproduzione non autorizzata del messaggio. Pertanto, gli utenti che desiderano sfruttare la novità dovranno utilizzare la versione mobile dell’app. Per poter accedere, gli utenti devono aggiornare l’applicazione WhatsApp attraverso l’App Store per dispositivi iOS o Google Play Store per dispositivi Android.