Il famoso software antivirus Avast non solo si dedica alla protezione dei propri clienti dalle minacce software come i malwares, ma sembra anche tenere particolarmente a proteggerli dalle truffe online, dopo infatti un escursus generale su questa tipologia di truffa, il noto software ha iniziato da qualche giorno a mostrare un banner informativo a coloro che lo aprivano sul pc in merito alle truffe delle false consegne, fenomeno in forte diffusione nell’ultimo anno che non sembra dare cenno di arresto e anzi continua a diffondersi sempre più.

Nel dettaglio si tratta di una scheda informava con alcune tips molto importanti per evitare di cascare in pieno in una truffa che sfrutta un contesto che fa certamente gola come quello di una consegna in arrivo.

Nessuna consegna in arrivo

In definitiva Avast avvisa i suoi utenti di prestare molta attenzione a questo tipo di comunicazioni dal momento che seguono un pattern abbastanza conservato che consiste nel richiedere un pagamento o l’inserimento di dati per sbloccare la consegna di un pacco bloccato, già questi da soli sono due campanelli d’allarme decisamente risonanti.

Come se non bastasse se non foste convinti prima di farvi prendere dall’urgenza che il messaggio cercherà di indurvi andate a controllare lo storico dei vostri ordini per verificare che non ci sia nulla in consegna in modo da togliere ogni possibile dubbio su quello che state leggendo.

Informatevi bene e abbiate occhio scettico poiché Avast prevede che nel periodo festivo questa tipologia di attacco potrebbe aumentare drasticamente visto gli acquisti natalizi.