Il team di sviluppo di TELE System sta rilasciando un importante aggiornamento per il decoder digitale terrestre UP T2 4K. Grazie al nuovo update, il software di sistema verrà portato alla versione v.2025 con il supporto ufficiale a Netflix.

Si tratta di un cambiamento notevole se si considera che il decoder non supportava ufficialmente l’app e non la si poteva installare dal Google Play Store. Attraverso l’installazione manuale era comunque possibile vedere i film e le serie TV presenti sulla piattaforma di streaming, ma chiaramente avere l’app ufficiale porta ulteriori vantaggi.

Infatti, con il supporto ufficiale all’app di Netflix, gli utenti possono guardare tutti i contenuti in qualità Ultra HD sul proprio TELE System UP T2 4K. Il decoder con Android TV riuscirà a gestire i flussi video in 4K e i contenuti HDR senza problemi per migliorare la qualità e l’esperienza di visione.

TELE System UP T2 4K si aggiorna con il supporto ufficiale e nativo a Netflix per vedere i contenuti in 4K e HDR

Il changelog della versione software v.2025 riporta anche la presenza delle Patch di sicurezza Google aggiornate a settembre 2023. L’elenco delle migliorie visibili dagli utenti si chiude con il fix dell’audio Bluetooth per l’app di visione del digitale terrestre. Il produttore conferma anche la presenza di tante altre novità nascoste, quindi probabilmente a livello di ottimizzazioni software.

Con questo nuovo aggiornamento, le app ufficialmente supportate da TELE System UP T2 4K sono:

Netflix

Amazon Prime Video

Disney+

YouTube

YouTube Music

Apple TV

DAZN

TIM Vision

Mediaset Infinity

Il decoder procederà in automatico a scaricare il pacchetto di aggiornamento e all’installazione. Tuttavia, gli utenti che volessero verificare in maniera manuale la presenza dell’update, potranno recarsi nelle Impostazioni, cliccare su Preferenze dl dispositivo, poi su Informazioni e infine su Aggiornamento del sistema.

Dopo l’installazione, tutte le eventuali app Netflix presenti verranno sovrascritte e sarà necessario effettuare nuovamente il log-in per accedere e guardare i contenuti. Inoltre, sarà possibile gestire l’app e gli aggiornamenti direttamente dal Play Store.