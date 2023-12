Avere le cuffie nelle orecchie, isolarsi dal mondo, immergersi nella musica rende la nostra quotidianità più leggera, donandoci un momento di agognata pausa. A livello di praticità, gli auricolari, soprattutto quelli con Bluetooth, ci consentono anche di telefonare e avere le mani libere. Non ne possedete? Dovreste farci un pensierino.

Il loro acquisto è diventato ancora più accessibile grazie alle offerte speciali su Amazon. Attualmente, le cuffie wireless Soundcore sono in promozione al 14% di sconto, disponibili finalmente al prezzo vantaggioso di 29,99 euro.

I dettagli delle cuffie Soundcore

Queste cuffie offrono un’esperienza di ascolto straordinaria con bassi potenti, grazie ai loro driver sovradimensionati da 10 mm, che garantiscono un suono dettagliato e una resa eccezionale delle frequenze basse. Per un controllo personalizzato, l’app Soundcore consente di regolare le impostazioni e scegliere tra 22 equalizzazioni preimpostate. Inoltre, la funzione “Trova il mio auricolare” rende più semplice ritrovare eventuali auricolari smarriti emettendo un segnale sonoro.

La lunga durabilità data dalla potenza batteria è un punto notevole di queste cuffie. Con un’unica ricarica tramite la custodia, è possibile aggiungere 10 ore di riproduzione, portando la durata complessiva fino a 30 ore. Inoltre, con la ricarica rapida di soli 10 minuti, è possibile ottenere ben 2 ore di riproduzione, ideale per chi è sempre in movimento.

Il design portatile delle cuffie Soundcore P20i e della custodia di ricarica le rende pratiche e versatili. Leggere e compatte, sono dotate di un laccetto che consente di trasportarle comodamente in tasca o di agganciarle alla borsa o alle chiavi, garantendo così la massima comodità senza compromettere lo spazio. Infine, la resistenza all’acqua IPX5 rende gli auricolari adatti a qualsiasi condizione atmosferica. Possono essere indossati durante gli allenamenti o anche sotto la pioggia, offrendo protezione da acqua e polvere per garantire un utilizzo continuativo e affidabile in ogni situazione.