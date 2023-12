Iliad Flash 180 - cambia ora e risparmia, l'offerta costa solo 9,99 euro al mese

Iliad ha recentemente aggiornato la sua offerta Flash 180, rendendola disponibile al prezzo di 9,99 euro al mese. Questa promozione si rivolge non solo ai nuovi clienti, ma anche ai clienti privati esistenti che utilizzano la rete mobile Iliad, esclusi coloro che hanno già attive le offerte Dati 300 o Flash 200. La nuova offerta Flash 180 si distingue per la sua accessibilità e convenienza, offrendo un bundle di servizi a un prezzo competitivo.

Iliad: ecco cosa offre l’operatore

Per i clienti Iliad esistenti, il passaggio alla Flash 180 è possibile a condizione che la loro offerta attuale abbia un bundle dati inferiore e un prezzo uguale o inferiore a quello della Flash 180. L’elenco delle offerte compatibili per l’upgrade è ampio e include, tra le altre, l’Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99 euro e Offerta Giga 40. Questa flessibilità permette ai clienti di adattare il loro piano a esigenze in evoluzione senza costi aggiuntivi.

Il processo di cambio offerta è semplice e gratuito, avviene automaticamente alla data del rinnovo successivo dell’offerta attiva, e una volta completato, i clienti riceveranno conferma via email. È importante notare che una volta effettuato il cambio, i termini e le condizioni della vecchia offerta vengono sostituiti da quelli della nuova offerta scelta.

I clienti possono richiedere il cambio offerta accedendo all’Area Personale sul sito ufficiale di Iliad o utilizzando le SIMBOX presenti negli Iliad Store e Corner. In caso di smarrimento dei dati di login, è possibile accedere tramite numero di telefono e una OTP inviata via SMS. Anche i clienti con offerte sospese per mancanza di credito possono richiedere il cambio, ma sarà necessaria una ricarica per attivare il nuovo bundle.

La Flash 180 offre un pacchetto completo che include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, chiamate illimitate verso determinate destinazioni estere, SMS illimitati e 180 Giga di traffico dati in 5G, tutto a 9,99 euro al mese. Questa offerta rimane disponibile fino al 28 dicembre 2023.

Per i nuovi clienti, il costo di attivazione della SIM e il primo canone mensile anticipato sono fissati in un prezzo totale di 19,98 euro. Dal 15 giugno 2023, Iliad ha introdotto le eSIM, disponibili per tutte le offerte a un costo di attivazione di 9,99 euro, sia per le nuove attivazioni sia per i clienti con offerte da almeno 9,99 euro al mese. Queste offrono la comodità di essere trasferite tra dispositivi compatibili utilizzando un QR code fornito da Iliad.