Hellblade: Senua’s Sacrifice è un videogioco che ha sicuramente catturato l’attenzione di molti amanti del mondo del gaming.

Uscito per la prima volta l’8 agosto del 2017 inizialmente per PlayStation 4 e per Windows le avventure di Senua hanno appassionato il pubblico perché oltre a essere un gioco con una narrazione incredibilmente avvincente tratta anche dei temi sensibili come la salute mentale.

Il gioco di Ninja Theory infatti narra le vicende di Senua, una guerriera pitta il cui scopo è quello di scendere nel regno di morti per chiedere di far resuscitare Dillion, il suo compagno morto. Durante il viaggio Senua sarà sempre accompagnata da strane voci, dovute appunto alla sua psicosi.

Hellblade, oltre alla sua trama avvincente, colpisce anche per la grafica, gli effetti visivi e il design dei personaggi.

Senua’s Saga: Hellblade II, il trailer del secondo capitolo colpisce i fan

Le avventure della guerriera pitta non sono certo finite qui ma nel 2024 avremo modo di vedere il secondo capitolo della saga tanto atteso dai fan.

Senua’s Saga: Hellblade II, questo il nome del secondo videogioco è stato presentato proprio l’8 dicembre 2023 ai The Game Awards, dove è andato in onda il suo trailer.

Il trailer ha molto colpito i fan per la grafica pazzesca, addirittura migliore rispetto a quella del capitolo precedente, le colonne sonore e i combattimenti.

La trama sarà sempre incentrata sulle avventure di Senua e il gioco uscirà nel 2024 per PC e Xbox Series X|S. Non ci resta che attendere per saperne un po’ di più.