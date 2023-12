Il debutto di Windows 12 potrebbe essere molto più vicino di quanto si possa pensare. La nuova generazione del sistema operativo di Microsoft è conosciuta nel settore con il nome provvisorio di “Hudson Valley” e potrebbe essere presentata nel corso del prossimo anno.

A lanciare questa indiscrezione ci ha pensato un nuovo report che indica proprio la seconda metà del 2024 come periodo di commercializzazione di Windows 12. Microsoft starebbe lavorando sulla messa a punto degli ultimi dettagli del sistema operativo con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale.

Ricordiamo che le prime build di test sono già disponibili nel canale Windows Insider Canary, quindi gli utenti stanno già valutando alcune delle novità attese. Il vantaggio di utilizzare l’Intelligenza Artificiale all’interno del sistema operativo è quello di migliorare nettamente l’esperienza utente.

Microsoft potrebbe rilasciare Windows 12 molto prima del previsto, le indiscrezioni indicano che il sistema operativo potrebbe arrivare già nel 2024

Infatti, Microsoft potrebbe sfruttare uno Shell basato sull’IA e un assistente Copilot AI in grado di sfruttare comandi avanzati. Attraverso il funzionamento in background, il sistema andrà ad elaborare quelli che sono i continui input da parte degli utenti e restituire informazioni sempre puntuali e pertinenti.

In questo modo, sarà possibile migliorare la funzione di ricerca, il suggerimento delle app migliori in base al contesto, ottimizzare il flusso di lavoro e molto altro. L’integrazione tra IA e sistema operativo si prevede possa essere ad un livello molto profondo, sfruttando anche hardware avanzati come chip NPU da integrare nelle macchine di nuova generazione.

Ne consegue che Windows 12 potrebbe avere requisiti hardware diversi dall’attuale generazione del sistema operativo di Microsoft. Purtroppo, al momento non sappiamo se queste indiscrezioni saranno confermate, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.