Iliad rende nuovamente felici i suoi utenti proclamando il ritorno dell’offerta FLASH 180, disponibile a meno di 10 euro al mese. L’offerta, già conosciuta la scorsa estate per un periodo limitato, da accesso ad un pacchetto completo di servizi e dati a un prezzo esageratamente conveniente.

La promo Iliad FLASH 180 include minuti illimitati per chiamare qualunque numero, SMS senza fine verso tutti e ben 180GB per navigare online alla super velocità delle reti 4G e 5G, a seconda del proprio dispositivo. Il costo mensile di questa grandiosa tariffa è di soli 9,99 euro al mese. Oltre ai servizi di base, sono inclusi anche l’opzione Mi richiami, l’Hotspot, il controllo credito residuo e anche la segreteria telefonica.

Goditi il tuo Natale e naviga a tutta velocità con Iliad

Iliad è un operatore telefonico francese che distribuisce di telefonia mobile e fisso in diversi Paesi, inclusa l’Italia. L’azienda è stata fondata da Xavier Niel nel 1990 ed è cresciuta rapidamente diventando uno dei principali operatori in Francia. In Italia, è entrata sul mercato del mobile nel 2018, introducendo abbonamenti competitivi e tariffe che hanno portato a una maggiore concorrenza nel settore.

L’azienda ha anche introdotto promo differenti per la telefonia fissa, consentendo agli utenti di accedere anche a casa alla sua affidabilità. Le offerte di Iliad nel nostro territorio includono piani che donano minuti illimitati, messaggi e una quantità importante di dati mobili a prezzi economici. La tariffa nominata, in precedenza, si inserisce nella campagna natalizia di Iliad e mette in risalto l’impegno dell’operatore nel garantire tariffe senza rimodulazioni, anche in caso di inflazione. Un aspetto da tenere in considerazione dopo gli aumenti di molti gestori nell’ultimo periodo.

FLASH 180 è attivabile fino al 28 dicembre, sia per i nuovi clienti (con un costo di attivazione di 9,99 euro) che per coloro che desiderano effettuare un upgrade di giga. È anche possibile ottenere una eSIM al posto di una SIM tradizionale fisica se si ha un dispositivo compatibile. L’attivazione dei piani può avvenire direttamente tramite il sito di Iliad o presso uno degli oltre 6000 punti vendita sul territorio. Cogli l’opportunità e sottoscrivi il tuo nuovo abbonamento prima che l’orologio scocchi alle ore 10:00 del 23.