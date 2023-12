Amazon è pronta, quasi, a fare un regalo per Natale agli utenti di tutto il mondo, infatti è disponibile un robot aspirapolvere di altissima qualità, come il Lefant M1, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo effettivamente mai visto prima d’ora.

Il modello è il classico robot aspirapolvere di qualità, con potenza di aspirazione a 4000Pa, capace quindi di aspirare senza problemi i peli di animali e similari, con mappatura multipiano, una batteria capace di garantire una autonomia eccellente (data la sua capacità di 4000mAh), affiancata comunque da un sistema di navigazione eccellente, e la sua piena compatibilità con l’applicazione mobile (per il controllo da remoto), oppure il controllo vocale come Amazon Alexa e Google Assistant.

Amazon è pronta a quasi regalare il robot aspirapolvere Lefant M1

Lefant M1 è un robot aspirapolvere di grande qualità, e come tale in tanti si sarebbero aspettati un prezzi particolarmente elevato, ma così non è: questi infatti può essere oggi acquistato a soli 209 euro, riuscendo così a risparmiare 190 euro dal listino originario, con uno sconto del 48%.

Il risparmio non è da poco, sebbene comunque le prestazioni restino di livello assoluto. Il prodotto viene classificato anche come lavapavimenti, data la possibilità di inserire nella parte posteriore il serbatoio con il panno che andrà a lavare la superficie di passaggio. Superiormente, invece, sono presenti tre pulsanti fisici che facilitano il controllo, anche senza l’ausilio dell’applicazione mobile, così da essere meno smart per gli utenti meno avvezzi alla tecnologia.