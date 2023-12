Con oltre un mese di anticipo rispetto alle normative europee, Very Mobile, l’operatore virtuale controllato da WindTre, ha implementato l’ampliamento annuale del bundle di traffico dati per la navigazione negli Stati membri dell’Unione europea. Questo significa che sia i nuovi clienti che quelli esistenti possono godere immediatamente di un maggiore quantitativo di Giga per i loro viaggi in Europa.

La riduzione dei prezzi in roaming all’ingrosso ha spinto gli operatori a sollevare la soglia di traffico dati a disposizione e a diminuire il costo del traffico extra soglia al superamento del tetto. La nuova già applicata da Very Mobile, è ora indicata nella sezione dedicata alle offerte nell’app del gestore per i clienti esistenti. Il coefficiente in vigore di quest’anno è di 1,80 euro per giga (IVA esclusa), ma Very Mobile ha anticipato l’adeguamento previsto per il primo gennaio prossimo, portando il costo a 1,55 euro (IVA esclusa).

Supporto ufficiale a SPID per l’attivazione delle SIM Very Mobile

Oltre all’adeguamento delle normative europee, Very Mobile ha annunciato il supporto ufficiale al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per l’attivazione di nuove SIM o schede in portabilità. Gli utenti possono ora utilizzare uno degli Identity Provider accreditati da AgID per ottenere un nuovo numero di telefono e selezionare il loro piano preferito.

Attualmente, Very Mobile ha implementato solo lo SPID come nuovo processo di autenticazione. Mentre il caricamento dei documenti e la video identificazione rimangono opzioni valide per l’attivazione online, non è ancora chiaro quando l’operatore consentirà l’attivazione con Carta d’Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L’operatore dimostra un impegno anticipato nel soddisfare le esigenze dei propri clienti, offrendo non solo maggiore flessibilità in viaggio ma anche un nuovo e sicuro processo di autenticazione digitale.