Sony è uno dei brand più richiesti e desiderati dal pubblico che apprezza il mondo audio, o meglio da coloro che sono alla ricerca di prodotti audio, che siano cuffie o altoparlanti fisici poco importa, di qualità assoluta. Per questo motivo apprezziamo la presenza di una importante riduzione applicata direttamente sulle cuffie wireless di Sony su Amazon, è previsto infatti uno sconto del 46%.

Il modello attualmente in promozione tocca il WH-CH520, cuffie wireless, quindi da utilizzare senza filo grazie alla connettività bluetooth, compatibili con qualsiasi dispositivo attualmente in commercio, così da garantire la massima versatilità in circolazione. I loro punti di forza sono molteplici, oltre all’immancabile qualità audio nella riproduzione musicale, parliamo anche di connessione multipoint (si possono collegare a più device contemporaneamente), per passare fino ad una autonomia che può raggiungere senza problemi le 50 ore complessive.

Cuffie Sony, il loro prezzo è economico oggi

Acquistare le cuffie Sony su Amazon è davvero facilissimo, o meglio viene richiesto un esborso tutt’altro che elevato, infatti con lo sconto del 46% applicato sul prezzo consigliato di 69,99 euro, la spesa finale che sarà da sostenere equivarrà a soli 37,99 euro.

Il prodotto è attualmente disponibile in quattro colorazioni differenti, tutte con prezzi altrettanto differenti tra loro di circa 2/3 euro, ma senza variazioni nelle prestazioni o similari. L’accoppiamento è rapidissimo e perfettamente allineato con qualsiasi device in commercio, ottimo il supporto alla ricarica rapida, il che permette di collegare fisicamente il prodotto per soli 3 minuti, ed in cambio avere fino a 1,5 ore di utilizzo (dipendentemente dal livello del volume).