Quando si porta la propria auto dal meccanico di solito l’iter standard vuole che a seguito di un danno l’auto torni dal proprietario in condizioni migliori di quelle di partenza, un dogma implicito che sicuramente va a giustificare le cifre importanti che tale pratica richiede a chi necessita della manutenzione.

A quanto pare e purtroppo, per il titolare dell’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che vedete nelle foto, questo dogma ha trovato un punto di rottura, sembrerebbe infatti che dopo averla lasciata dal meccanico per delle piccole riparazioni, il risultato ottenuto sia stato questo, in base a quanto raccontato dall’utente su Reddit.

Distrutta durante un giro di prova

Stando alla ricostruzione e alle dichiarazioni del meccanico, il tutto è successo durante un giro di prova, quando un minivan si è improvvisamente palesato e per evitarlo il meccanico ha effettuato una radicale sterzata che lo ha portato a bordo strada, facendolo schiantare contro un albero e sollevare da terra per poi finire a schiacciare una Porsche 911 e toccare con l’anteriore una una Mercedes GLE.

Probabilmente hanno influito molto i 510 cavalli del biturbo V6 della vettura, il proprietario ha negato però voci che attestavano lo stato di ebrezza del guidatore, ciò non toglie che i danni sono stati importanti e la ricaduta economica è ancora da stimare, l’Alfa è distrutta ed anche la Porsche ha subito danni ingenti con tutto il superiore completamente tranciato, come se non bastasse la Mercedes GLE, che aveva subito danni minori, è stata spinta contro una Dodge Charger SRT Hellcat.