Una notizia sensazionale viene direttamente dall’Oregon, RoboFab, la primissima fabbrica di produzione di massa di robot umanoidi al mondo,sta aprendo ufficialmente i battenti.

RoboFab è una start up all’avanguardia nel campo della robotica. Essa si è posta l’obiettivo di riuscire a produrre ben 10.000 robot all’anno, sfruttando la sua tecnologia super innovativa.

Il fine ultimo di questo progetto?

Riuscire a creare una società in cui i robot e gli esseri umani saranno in grado di collaborare tra loro come non mai.

Robot umanoidi e uomini, l’inizio di una collaborazione ?

Secondo RoboFab, i robot umanoidi offrono una moltitudine di vantaggi rispetto alle macchine tradizionali di stampo industriale che vengono utilizzate attualmente nelle fabbriche.

Essi infatti, sono in grado di affrontare compiti pericolosi e onerosi, come il sollevamento e il trasporto di merci, grazie alla loro capacità di camminare su due gambe e di manipolare gli oggetti con estrema precisione.

Affidando ai robot compiti del genere, si riducono considerevolmente i rischi per gli operatori umani di imbattersi in incidenti sul luogo di lavoro.

Per questo progetto tanto ambizioso quanto complesso persino Amazon, il gigante del commercio online ha manifestato il suo interesse, decidendo di investire una somma davvero significativa.

A tal proposito, uno dei primi modelli di robot che è stato di recente realizzato è Digit, progettato per afferrare e manipolare oggetti in spazi angusti e complessi e svolgere dunque lavori di logistica avanzata.

Insomma, l’avvio di una fabbrica per androidi è sicuramente un obiettivo molto difficile da raggiungere, tuttavia Agility Robotics è assolutamente pronta per questa sfida.