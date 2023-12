Che la piattaforma Amazon offra tantissimi prodotti non è sicuramente una novità, produce anche essa stessa alcuni tipi di prodotti che vanno dalla tecnologia alla casa.

Oggi vogliamo parlarvi di Echo Dot di quinta generazione, proposto quasi in regalo sulla piattaforma. Scopriamo insieme le sue caratteristiche ed altri dettagli.

Echo Dot in super offerta su Amazon

L’Echo Dot di Amazon è, sostanzialmente, un altoparlante wifi che include al suo interno l’ormai famosissimo assistente virtuale e vocale Amazon Alexa, intelligente e sorprendente. Alexa diventa quindi una reale presenza in casa, che risponde alle domande e para come fosse una persona vera, ogni volta che viene interpellata. Ovviamente non è un compagno virtuale per chi si sente solo, ma proprio un assistente che aiuta a trovare informazioni rapidamente e che è in grado anche di telefonare e di comandare la casa.

Per iniziare con L’Amazon Echo Dot, si deve decidere dove posizionarlo, attaccare alla presa corrente e scaricare l’app Alexa per Android o per iPhone. In alternativa è anche possibile configurare l’assistente Amazon usando il PC, aprendo il sito alexa.amazon.it, usando il proprio account Amazon. La configurazione è tutta automatica, richiede di indicare la connessione wifi a cui deve collegarsi e di indicare alcuni dati personali.

Per il resto, si può cominciare subito ad utilizzare l’assistente vocale chiamandolo con il nome “Alexa!” e poi dandogli le istruzioni desiderate. Per esempio, si può cominciare a chiedere “Alexa, chi sei?” oppure “Alexa, “Cosa posso chiedere?” per imparare a conoscerla. Pensate che seguendo questo link è possibile acquistarlo per soli 24 euro invece di 64.99 euro.