Android, regali di Natale nel Play Store: app e giochi a pagamento GRATIS

All’interno del Play Store di Google si succedono spesso dei contenuti a pagamento che diventano appetibili per tutti. Ovviamente gli utenti che vogliono scaricarli, devono procedere ad un pagamento con con il loro account di Google, in modo tale da poter portare il contenuto, che sia un’applicazione o un gioco, direttamente sullo smartphone. Tale possibilità riservata agli utenti Android però molto spesso trova altri modi per essere soddisfatta: oggi parliamo infatti di una nuova promozione che riguarda il Play Store con titoli a pagamento offerti gratis.

Tutto ciò accade ormai almeno una volta a settimana con una sfilza di titoli molto interessanti. Questi in genere hanno un prezzo ma, esattamente come oggi, potranno essere scaricati gratis. Ovviamente non si tratta di tutti i giochi e di tutte le applicazioni a pagamento, ma solo di una parte che è stata appositamente resa gratuita. Come potete notare nel paragrafo successivo, ci sono tutti i titoli di giornata e i relativi link per procedere al download.

Android regala agli utenti dei titoli del Play Store a pagamento in maniera gratuita, ecco l’elenco

Quelli che trovate qui sotto sono dei giochi e titoli di applicazioni da scaricare in maniera gratuita solo oggi o per pochi altri giorni. L’obiettivo deve essere quello di portare tutto a casa, per poi scegliere cosa cancellare e cosa tenere. In questo modo anche scaricando quel titolo cancellato in futuro, potrete riaverlo gratis. Ecco la lista: