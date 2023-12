Euronics apre le porte dei propri negozi a tutti gli utenti che vogliono il massimo, riuscendo altresì a risparmiare decisamente di più di quanto avrebbero mai immaginato. I prezzi sono bassi e convenienti, con anche la possibilità di accedere alle singole riduzioni nei vari negozi, senza particolari differenze legate alla provenienza regionale.

Tutti i prodotti attualmente in promozione sono da considerarsi disponibili per un determinato periodo temporale, in quanto le scorte potrebbero terminare anzitempo, ed allo stesso tempo la campagna ovviamente ha una scadenza ben definita. I prezzi sono bassi ed applicati su smartphone/dispositivi tutti sbrandizzati, il che permette di avere accesso tranquillo agli aggiornamenti di sistema, oltretutto la garanzia di 24 mesi permette di coprire senza problemi i vari difetti di fabbrica.

Euronics inarrestabile con i fantastici sconti del momento

Gli sconti di Euronics vanno oltre il Black Friday, ed anche la sola telefonia mobile, andando a coprire una porzione di categorie merceologiche molto vasta. Tra le occasioni che gli utenti possono trovare disponibili, fino al 13 dicembre 2023, ad esempio possiamo annoverare i grandi elettrodomestici.

Una asciugatrice Whirpool può costare solamente 499 euro, per poi salire verso i 699 euro richiesti per un modello di casa Samsung, oppure optare per una variante che permetta sia di lavare che di asciugare, a marchio Hisense, da 399 euro. Interessanti sono anche i frigoriferi in promozione, con prezzi che vanno da un minimo di 499 euro, fino ad un massimo di 900 euro, e non solo. Il volantino è completamente visionabile tramite il sito ufficiale.