TIM, WindTRE, Iliad, Fastweb e Vodafone: chi ha la migliore copertura

Vi siete mai chiesti quale fosse l’operatore più performante dal punto di vista della copertura mobile in Italia per la rete Internet? Alcuni dati hanno fornito indicazioni molto importanti soprattutto soprattutto rispetto ad alcuni gestori come Vodafone, TIM e molti altri.

L’operatore che ha la migliore copertura in Italia è Vodafone

Sono stati registrati dunque tantissimi dati che sono utili a capire quale sia l’operatore migliore dal punto di vista della copertura di rete sul territorio italiano. L’ultimo studio che è stato pubblicato a maggio 2023, in base anche ai dati raccolti durante i mesi iniziali, è stato in grado di fornire precise indicazioni sui primi cinque gestori. Stiamo parlando di Vodafone, Iliad, Fastweb, TIM e WindTRE, citati non in ordine di importanza.

Se si fa un discorso di esperienza della copertura 5G, a dominare la classifica sono WindTRE e Fastweb. Le due aziende si ritrovano davanti con il doppio del punteggio rispetto a Vodafone e Iliad, riservando invece a TIM il quarto posto della graduatoria.

Per quanto riguarda invece la copertura di rete, il primo posto in assoluto non poteva che finire tra le mani del pluripremiato gestore anglosassone. Per chi non avesse capito, stiamo parlando di Vodafone, che lascia al secondo posto a pari merito TIM e WindTRE, distaccate dall’azienda rossa di solo 0,1 punti. Chiude solo al quarto posto Fastweb, che invece detiene la rete più veloce in assoluto.

Questi dati sono molto importanti per far capire alle persone il grande miglioramento di alcuni gestori. Vodafone prima dominava in tutte le classifiche, mentre ora solo quella della copertura risulta essere il suo forte.