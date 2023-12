Falla 4G, il modo per entrare facilmente nel vostro SMARTPHONE

Fare affidamento sulle reti a cui tutti sono abituati a connettersi, può essere un grande errore. Spesso infatti gli utenti credono che alcune cose siano scontate, ma non è assolutamente così. La sicurezza dei dati può essere compromessa anche mediante una semplice rete telefonica, siccome possono esserci diverse falle. Con il tempo è stata verificata una situazione che in molti credevano fasulla, ma che in realtà non lo è. Stiamo parlando di una falla nella rete 4G, che andrebbe ad influire gravemente sulla privacy degli utenti che vi sono connessi.

Può essere quindi anche una semplice rete telefonica a portarvi via il vostro privato. Questo errore o malfunzionamento è stato scoperto in realtà diversi anni fa ed è per questo motivo che ad oggi non è assolutamente una novità. Ora come ora è impossibile risolvere una problematica di questo genere, anche perché non c’è una soluzione adatta a farlo.

Falla 4G, così vi rubano i dati mediante la rete telefonica mobile

La necessità di strumenti molto costosi e difficili da trovare non sembra fermare i malviventi, che hanno tutto ciò che serve per riuscire ad effettuare il continuo furto di dati sensibili tramite la rete 4G e la falla che la contraddistingue.

I malviventi stessi creano una sorta di ponte, ovvero un’antenna fittizia in grado di collegare l’antenna reale dell’operatore telefonico allo smartphone dell’utente. Sarà proprio in questo modo che si potrà accedere a tutti i dati sensibili e alle informazioni trasmesse, che potranno essere così intercettate.

Non c’è modo di porre rimedio a tutto ciò, indipendentemente dall’operatore telefonico. Bisognerà quindi stare molto attenti a quello che si condivide tramite uno smartphone.