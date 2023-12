Motorola Razr 40 Ultra e Edge 40 Neo, due smartphone di punta dell’azienda, sono i testimonial del prosieguo della collaborazione tra Motorola e Pantone, infatti sono disponibili da oggi nella colorazione Pantone Colour of the Year 2024.

Per il secondo anno consecutivo vengono realizzati dispositivi con la colorazione Pantone, questa volta si tratta del Peach Fuzz, che vuole sottolineare l’importanza delle singole connessioni umane, come appunto i dispositivi che sono stati scelti per rappresentarlo. Entrambi infatti mettono al centro la connessione e le personalità, nell’idea di integrare al proprio interno una serie di funzionalità atte a migliorare l’essere umano.

Motorola lancia dispositivi nel colore Pantone dell’anno

Il Motorola Razr 40 Ultra permette ai singoli utenti di distinguersi da tutti gli altri, grazie alla presenza di un design unico e facilmente riconoscibile, essendo a sua volta nato e pensato per la collaborazione e la connessione tra le persone.

Il Motorola Edge 40 Neo, al contrario, pone al centro di tutto il colore, ecco quindi che il design caldo e sagomato dello smartphone viene completato alla perfezione dal Peach Fuzz di Pantone, andando di conseguenza a stuzzicare l’immaginazione ed accendere i sensi degli utenti.

I prodotti, già disponibili in tutto il mondo nelle colorazioni classiche, potranno essere acquistati nella suddetta solo a partire dal prossimo anno. Da notare, infatti, che i due device sarà acquistabili ovunque sul territorio italiano da Gennaio 2024. Al momento attuale non sono state comunicate differenze particolari nel prezzo di vendita, nel caos in cui dovessero emergere saremo sicuramente i primi a raccontarvele nel dettaglio più assoluto.