Google proprio oggi ha rilasciato un importante aggiornamento per i dispositivi Google Pixel, con la distribuzione di Android 14 QPR1, le patch di sicurezza di Dicembre 2023, e tantissime novità che andranno ad incrementare di non poco le funzioni che gli stessi device possono effettivamente far godere al consumatore finale.

Google Pixel, ecco le novità con Android 14 QPR1

Video Boost – disponibile solo su Pixel 8 Pro, quando viene registrato un video, lo stesso smartphone va a salvare una copia identica in un formato differente, il quale permetterà di raggiungere una maggiore personalizzazione in modo completamente automatico, in seguito al caricamento sui server della stessa azienda.

– disponibile solo su Pixel 8 Pro, quando viene registrato un video, lo stesso smartphone va a una copia identica in un formato differente, il quale permetterà di raggiungere una maggiore personalizzazione in modo completamente automatico, in seguito al caricamento sui server della stessa azienda. Time Lapse notturno – disponibile solo su Pixel 8 Pro e Pixel 8, sarà possibile realizzare un time lapse in notturna.

notturno – disponibile solo su Pixel 8 Pro e Pixel 8, sarà possibile realizzare un time lapse in notturna. “Ripulisci” – una funzione molto utile che permetterà di rimuovere qualsiasi imperfezione dalle scansioni degli scontrini.

– una funzione molto utile che permetterà di rimuovere imperfezione dalle scansioni degli scontrini. Webcam – nel momento in cui lo smartphone viene collegato al PC, in automatico verrà riconosciuto al pari di una webcam.

– nel momento in cui lo smartphone viene collegato al PC, in automatico verrà riconosciuto al pari di una webcam. Watch Unlock – gli smartphone potranno essere sbloccati direttamente con il Pixel Watch, arricchito di nuovi sei quadranti (come accade con gli Apple Watch, per intenderci).

– gli smartphone potranno essere sbloccati direttamente con il Pixel Watch, arricchito di nuovi sei quadranti (come accade con gli Apple Watch, per intenderci). Traduzione automatica di tutte le registrazioni in 28 lingue differenti con l’app Registratore.

automatica di tutte le registrazioni in differenti con l’app Registratore. Repair Mode – una modalità che va a mettere al sicuro i dati sensibili e personali, nel caso in cui si inviasse lo smartphone in assistenza.

– una modalità che va a mettere al sicuro i dati sensibili e personali, nel caso in cui si inviasse lo smartphone in assistenza. Miglioramenti vari grafici, come un nuovo stile, effetti e poco altro ancora.

Come vi abbiamo annunciato, oltre a tutto questo sono state rilasciate le patch di sicurezza del mese di Dicembre, con la risoluzione di ben 94 vulnerabilità, a cui si aggiungono 33 vulnerabilità specifiche dei Google Pixel. Il rilascio avviene da oggi, via OTA, a partire dai Google Pixel 5a a salire.