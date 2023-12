WhatsApp, solo gli utenti iOS ora possono usare la NUOVA funzione

Certamente la celebre applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp non è famosa per la qualità dei file multimediali. Più persone per anni si sono lamentate di non essere riuscite ad inviare le proprie foto e i propri video in qualità originale, non avendo dunque l’opportunità di trasmettere quanto registrato con smartphone di altissima qualità.

Sebbene ci sia stato un aggiornamento lanciato la scorsa estate in grado di migliorare la situazione, gli utenti non sono stati pienamente soddisfatti. Sia per iOS che per Android è stato infatti possibile da quest’anno inviare dei file in alta definizione scegliendo l’impostazione implementata da WhatsApp.

Tuttavia, gli smartphone che registrano oltre l’alta definizione e che scattano foto ben più pesanti di quelle che è possibile inviare, risultano comunque penalizzati. A quanto pare però le cose stanno per cambiare visto che l’applicazione sta per ricevere un nuovo aggiornamento. Questo permetterà agli utenti l’invio di file multimediali in qualità originale.

WhatsApp, ora arriva la possibilità di inviare file multimediali come si desidera

A quanto pare il nuovo aggiornamento almeno per il momento dovrebbe essere disponibile solo ed unicamente per gli utenti in possesso di un iPhone. WhatsApp ha lanciato il nuovo update solo per iOS e dunque con l’ultima versione tutti dovrebbero poter inviare fai il multimediali in qualità originale, senza alcuna riduzione o compressione.

Tuttavia sono ancora tanti gli utenti che non hanno ricevuto l’aggiornamento, per cui bisognerà attendere. Una volta fatto ciò sarà quindi possibile avere un’arma in più rispetto a Telegram, che consente l’invio di file del genere ma solo scegliendoli come “file” e non direttamente come foto o video.