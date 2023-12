Iliad, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, ha consolidato la sua posizione di leader nel mercato grazie alle sue offerte innovative e competitive. La popolarità di Iliad è attribuibile principalmente al suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, che continua a superare molte offerte proposte dai concorrenti nel paese. Oltre alle soluzioni per la telefonia mobile, Iliad ha introdotto con successo l’offerta di rete fissa denominata “Iliad Wi-Fi”, integrando così in modo sinergico le promozioni sia per la rete mobile che per quella fissa. Recentemente, l’azienda ha rilanciato la sua offerta Giga 150, una proposta che non solo consente di navigare in modo efficiente ma offre anche importanti vantaggi economici.

La tariffa mensile per Giga 150 è estremamente accessibile, con un costo di soli 9,99€ al mese. Questa offerta include l’utilizzo di 150 gigabyte di traffico dati ogni mese, disponibile sia in 4G/4G+ che attraverso la potente rete 5G di Iliad, attualmente accessibile in oltre 3000 città italiane. Per verificare la copertura della rete 5G, Iliad fornisce una mappa interattiva consultabile direttamente sul loro sito.

La super promo Iliad

Nel caso in cui si superasse la soglia di 150 gigabyte – un evento raro data la generosa quantità di dati inclusa – è comunque possibile continuare a navigare online pagando una modesta tariffa di 0,90€ ogni 100 megabyte spesi. Inoltre, è disponibile un bonus di 10 gigabyte utilizzabili in roaming all’interno dell’Europa. La Giga 150 include anche chiamate e messaggi illimitati, sia nazionali che internazionali (all’interno e all’esterno dell’Europa).

Gli utenti possono beneficiare di una serie di servizi aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza offerta da Iliad. Tra questi, la funzione “Mi richiami”, la possibilità di utilizzare l’hotspot, nessun costo di scatto alla risposta, accesso al piano tariffario completo, monitoraggio diretto del credito residuo, segreteria telefonica e la conveniente opzione di portabilità del numero.

Un ulteriore vantaggio offerto dalla Giga 150 è uno sconto significativo per l’offerta di internet fisso “Iliad Wi-Fi”. Per gli utenti che hanno sottoscritto la Giga 150 o un’altra offerta con un costo pari o superiore a 9,99€ al mese, l’abbonamento mensile per “Iliad Wi-Fi” viene ridotto da 24,99€ a 19,99€ al mese. Non vi sono cambiamenti nei costi di installazione del modem, che rimangono fissati a 39,99€.

La rete fissa di Iliad offre diverse tecnologie a seconda della zona di residenza degli utenti. La tecnologia FTTH EPON garantisce velocità di download fino a 5 GB al secondo e upload fino a 700 MB al secondo. Al contrario, la tecnologia FTTH GPON offre velocità di download fino a 2,5 GB al secondo e upload fino a 500 MB al secondo. Nelle zone meno dense, definite come zone bianche, la velocità di download può raggiungere 1 GB al secondo, mentre l’upload è di 300 MB al secondo.