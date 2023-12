PosteMobile è un gestore telefonico italiano che offre servizi di telefonia mobile e fissa. Esso è parte integrante del Gruppo Poste Italiane, la principale azienda postale del nostro Paese. Questa affiliazione consente un vantaggio notevole in termini di accessibilità e presenza su tutto il territorio nazionale attraverso l’ampia rete di uffici postali.

PosteMobile fornisce propone una gamma di piani tariffari che includono offerte per chiamate, SMS e pacchetti dati. Oltre a questo, il gestore mette a disposizione anche servizi di connessione dati per chi utilizza dispositivi come chiavette USB (Internet Key) o router portatili (Mobile Wi-Fi) per la connessione a Internet in mobilità. Come molti operatori di telefonia mobile, presenta regolarmente promozioni per attirare nuovi clienti e soddisfare quelli esistenti. Queste offerte possono includere sconti, pacchetti dati aggiuntivi o altre agevolazioni.Se stai cercando un’offerta straordinaria per la tua connessione mobile, la Creami Extra Wow Week di PosteMobile è ciò che fa per te! Con attivazione SIM gratuita fino al 21 dicembre, questa promozione offre un pacchetto completo di servizi a un prezzo incredibile.

PosteMobile Wow Week: un’offerta da non perdere

Parla e invia SMS senza restrizioni con la promo PosteMobile grazie al credito illimitato per chiamate e messaggi. Godi di una generosa quantità di dati con 100GB in 4G+, con velocità fino a 300Mbps. Con la connessione così performante, potrai navigare, guardare video e scaricare contenuti senza problemi.

Il costo mensile è di soli €8,00, un prezzo competitivo per un pacchetto così completo. Attiva la tua SIM gratuitamente online entro il 21 dicembre e goditi un risparmio immediato. Altra cosa importante è che la spesa della SIM è in promozione a €0 e la prima ricarica è di €20, comprensiva del primo canone. Se preferisci attivare la SIM presso un Ufficio Postale, il costo è sempre €0, ma la ricarica sarà di soli €10.

Sii sempre in contatto con i tuoi cari grazie ai servizi “Ti Cerco” e “Richiama Ora”, che ti offrono reperibilità in qualunque momento. Inoltre, potrai sempre d’occhio il tuo credito e ricevi avvisi utili direttamente al numero 401212. Nel caso in cui non rinnovassi in tempo la tariffa, potrai continuare ad utilizzare la rete PosteMobile pagando costi differenti con l’opzione base.