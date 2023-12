WhatsApp ha recentemente introdotto un aggiornamento che ha entusiasmato gli utenti iOS, offrendo finalmente la possibilità di condividere foto e video senza perdita di qualità. Questa funzione, lungamente attesa, è stata implementata con l’aggiornamento dell’app alla versione 23.24.73, portando una ventata di freschezza all’esperienza di messaggistica istantanea di Meta.

Rivoluzione nella condivisione di contenuti: foto e video in alta qualità

L’opzione di trasmettere file multimediali mantenendo il formato originale è stata preceduta da test su iOS, consentendo a un numero selezionato di utenti di sperimentare in anteprima questa nuova caratteristica. Ora, con l’aggiornamento ufficiale, tutti gli utenti iOS possono godere di questo miglioramento, eliminando la compressione delle immagini e dei video durante la condivisione.

Per usufruire di questa funzione, gli utenti devono assicurarsi di avere installato l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store. Una volta completato questo passaggio, è possibile inviare file multimediali senza compromettere la qualità originale. La procedura è semplice: basta aprire il pannello di condivisione della chat, selezionare “Documento” e quindi optare per “Scegli foto o video“. In questo modo, gli utenti possono condividere i loro contenuti multimediali preferiti senza dover temere la perdita di qualità.

Chat vocali senza chiamate e bolle informative, qualche novità per rinfrescare l’ambiente

Tuttavia, è essenziale notare che il limite massimo per ciascun file rimane di 2 GB, garantendo una gestione efficiente dei dati durante la trasmissione. La distribuzione dell’aggiornamento è attualmente in corso, ma potrebbe richiedere del tempo prima di essere disponibile per tutti gli utenti iOS. Per coloro che non vedono ancora l’opzione, si consiglia di verificare manualmente la presenza dell’aggiornamento sull’App Store.

Oltre al miglioramento della condivisione di file multimediali, la versione 23.24.73 di WhatsApp presenta anche altre piccole migliorie. Tra queste, la possibilità di avviare chat vocali nei gruppi di grandi dimensioni senza dover effettuare una chiamata è un altro elemento degno di nota. Inoltre, le nuove bolle nelle chat per visualizzare le chiamate perse, in corso e completate, aggiungono una dimensione pratica all’esperienza di utilizzo.

Una caratteristica interessante introdotta in questo aggiornamento è la possibilità di reagire rapidamente a uno stato utilizzando l’avatar, simile a quanto già presente su Instagram. Gli utenti possono toccare l’opzione “Rispondi” e selezionare una delle sei reazioni disponibili, aggiungendo un tocco di dinamismo alle interazioni nelle chat.

WhatsApp cambia il modo in cui comunichiamo

WhatsApp continua a innovare e sta attualmente testando i contenuti che si autodistruggono dopo essere stati visualizzati una sola volta sulla versione web. Questa funzionalità, sebbene ancora in fase di test limitato, promette di aggiungere un livello di privacy aggiuntivo alle conversazioni.

È importante sottolineare che, come specificato nelle note ufficiali dell’aggiornamento, alcune funzionalità potrebbero non essere immediatamente visibili a tutti gli utenti, ma saranno distribuite gradualmente nelle prossime settimane. Pertanto, si consiglia agli utenti di mantenere l’app WhatsApp regolarmente aggiornata, sia attraverso l’App Store che tramite l’app TestFlight, per assicurare l’accesso tempestivo a tutte le nuove funzionalità disponibili. In conclusione, l’evoluzione di WhatsApp continua a portare miglioramenti significativi all’esperienza degli utenti, rendendo la piattaforma sempre più versatile e all’avanguardia.