Humane lancia sul mercato il suo nuovo gioiello, stiamo parlando di Ai Pin, la nuova spilla intelligente, con l’obiettivo di mescolare la realtà con il mondo virtuale. Infatti la spilla creata dall’azienda guidata da Imran Chaudri, non è semplicemente un accessorio di moda ma racchiude molta tecnologia nel suo piccolo spazio.

Il 16 novembre Humane apre i suoi battenti al mercato internazionale per l’acquisto della sua nuova spilla innovativa, sconvolgendo il mondo con un dispositivo autonomo dotato di una piattaforma software costruita appositamente per l’intelligenza artificiale, creata con l’obiettivo di rendere più semplice ogni azione quotidiana.

Ai Pin, è solo moda o rivoluzione?

La spilla Ai Pin arriva sul mercato in 3 colorazioni Eclipse, Lunar ed Equinox. Il dispositivo è composto da due parti che sono il computer e l’amplificatore di batteria, che serve a fornire un alimentazione alla batteria più piccola contenuta all’interno del computer principale, grazie a questa suddivisione si arriva alla durata della batteria di un giorno. Nel caso che l’amplificatore si scarichi, basta metterlo in tasca e sostituirlo a caldo, tutto questo funziona grazie al sistema di alimentazione perpetuo, che permette di utilizzare l’Ai Pin per quanto tempo si desidera.

Non ci sono parole di attivazione, quindi non ascolta o registra sempre, infatti non fa niente fin quando non lo attivi e la attivazione avviene tramite il tocco, la voce, il gesto o tramite il display a inchiostro laser. Esso è dotato di una sua connettività creata direttamente dalla Human Network collegata da T-Mobile.

Al suo interno è presente un chipset Qualcomm Snapdragon, che permette al dispositivo una notevole velocità, la quale è davvero fondamentale per l’uso della AI. Nella parte frontale del dispositivo è presente un sensore di profondità della fotocamera RGB ultrawide e sensori di movimento. Nella parte superiore è presente un autoparlante speciale che crea una sorta di bolla sonora, vicino alla fotocamera è presente un indicatore di luce che viene chiamata “luce di fiducia”, la quale indica se i suoi sensori di input sono attivi. Ai Pin può portare anche sviluppi nella salute e nutrizione, grazie alla visione artificiale la AI può riconosce il cibo.

Ai Pin parte da un prezzo complessivo di 699$, questo prezzo include un cavo, un pad, una custodia di ricarica e un amplificatore di batteria oltre alla sincronizzazione e l’archiviazione di tutte le foto e video e accesso ai servizi basati sull’intelligenza artificiale.