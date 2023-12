Fastweb REGALA il 5G e offre 150 giga gratis 3 mesi

Dopo aver visto tanti gestori riuscire a dare il massimo nell’ultimo periodo, ci sono determinate realtà che hanno scelto di accelerare. Tra i gestori virtuali esistono delle aziende che hanno dato molto di più, riuscendo a trarre vantaggi maggiori. Ovviamente tra questi nomi c’è anche quello di Fastweb che è diventato uno dei più autorevoli in Italia in termini di rete mobile.

Dopo aver dato tanto per quanto riguarda la rete fissa, dove continua ad essere tra le prime società in Italia, il colosso ha scelto di dirottare tutte le sue forze sulla telefonia mobile. In questo momento l’offerta più vantaggiosa infatti è disponibile proprio sul suo sito ufficiale e dimostra con i contenuti che è la migliore.

Fastweb distrugge la concorrenza con un’offerta che è gratis per tre mesi

Per Fastweb è semplice dominare viste le sue grandi qualità in termini di gestore virtuale. Il celebre provider riesce a mettere insieme tantissime opportunità per gli utenti, proponendo tanti contenuti e prezzi molto bassi. A dimostrarlo è l’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale che si chiama Mobile. Questa include al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore italiano ed europeo con 150 giga in 5G per 7,95 € al mese. Ci sono tre mesi gratis, per cui si comincerà a pagare dal quarto in poi.

Allo stesso tempo bisogna ricordare che Fastweb è l’azienda premiata da Ookla come la migliore in Italia in merito alla velocità della rete mobile. Sulla base delle analisi riguardanti i dati degli Speedtest effettuati, sia durante il 2022 che durante i primi sei mesi del 2023, il celebre gestore virtuale ha riportato i risultati migliori.