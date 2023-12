Monete preziose, se trovi quella coniata nel 1862 sappi che hai appena sbancato

La moneta da 10 centesimi coniata nel 1862 è un esemplare di grande valore nel mondo della numismatica, soprattutto per la sua rarità e storia. Con una tiratura limitata a circa 20.000 pezzi dalla zecca di Napoli, questa moneta è diventata un oggetto di grande interesse per i collezionisti appassionati. Ma quanto vale?

Monete preziose: quanto vale quella del 1862?

Innanzitutto va detto che il suo valore, stimato intorno agli 11.000 euro, varia in base alle dinamiche del mercato, influenzato dalla domanda e dall’offerta.

Sul lato del dritto, la moneta presenta l’effigie di Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, rivolto verso destra, circondato dalla scritta “Vittorio Emanuele II Re D’Italia”. Un dettaglio distintivo di questa moneta è la scritta “Esperimento” situata lungo il bordo sotto il collo del Re. Nonostante non sia chiaro il motivo di tale scritta, è proprio questa caratteristica a conferirle un valore elevato rispetto ad altre monete simili. D’altro canto, le monete da 10 centesimi senza la scritta “Esperimento”, coniate nello stesso anno a Milano o a Parigi, presentano un valore decisamente inferiore, oscillante tra i 20 e i 200 euro. Questo dimostra come piccole variazioni possono influenzare notevolmente il valore di una moneta nel tempo.

Il rovescio della moneta presenta la scritta “10 CENTESIMI 1862” disposta su tre righe, circondata da un ramo di alloro sul lato sinistro e un ramo di quercia sul lato destro. La specificità e la qualità di conservazione di questa particolare moneta può far variare il suo valore da 2.000 a 11.000 euro.

A confronto, per l’anno 1862 sono stati coniati circa 40.000.000 di esemplari di monete da 10 centesimi, e addirittura il doppio per l’anno successivo, 1863. Questi numeri sottolineano l’unicità e la rarità della moneta da 10 centesimi del 1862 con la scritta “Esperimento”, rendendola un pezzo di grande interesse e valore per collezionisti e appassionati di numismatica.