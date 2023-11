Monete RARE, una che vale TANTISSIMO e che tutti possono avere

Quando si parla di collezioni, non si intendono solo smartphone e pezzi di tecnologia, ma anche altri oggetti. Tra i più collezionati ci sono certamente quelli appartenenti al mondo della numismatica, che studia oltre che i francobolli, anche le monete. Diverse di queste possono comportare il guadagno di una vera e propria fortuna per gli utenti, che infatti sono perennemente alla ricerca di esemplari rari e ricercati.

Tali monete vengono dunque dette proprio “rare” perché il loro valore supera decisamente quello per il quale sono state stampate. All’interno della suddetta categoria ci sono svariati esemplari, ognuno disponibile in molteplice copia per ogni valore. Tra le monete più ricercate del momento, c’è sicuramente una 500 lire detta anche “500 lire caravelle“.

Monete rare, ecco la 500 lire caravelle

Trovare una moneta del genere vorrebbe dire portarsi a casa una piccola fortuna, siccome il valore risulta oggi molto elevato. I collezionisti vanno a caccia di questo esemplare ma non è semplice trovarne uno visto che sono stati prodotti in quantità molto esigue.

Una moneta di questo genere, tra le ultime coniate, arriva a valere addirittura 12.000 €, ma deve avere delle caratteristiche ben precise. Innanzitutto deve essere stata coniata nel 1957, essere una versione di prova e soprattutto conservata in buone condizioni. Più in particolare dovrà essere conservata nello stato detto “fior di conio“, praticamente come mai utilizzata prima.

Ovviamente non bisogna disperare nel momento in cui la moneta non sarà perfetta, visto che esemplari ritenuti in buono stato vanno dai 5000 ai 7500 € di valore. Bisogna solo ricordare che sono due 2000 gli esemplari disponibili nel mondo.