Il CEO ha sottolineato che l’obiettivo finale di Copilot è quello di rendere l’interazione tra uomo e macchina più naturale e intuitiva possibile. Grazie all’utilizzo dell’IA generativa e di GPT-4 Turbo, Microsoft spera di raggiungere questo scopo, permettendo agli utenti di comunicare con il software in maniera eguagliabile a qualsiasi interazione umana, come se si stesse parlando con un amico. Il chatbot sarà in grado di riconoscere il contesto della conversazione, fornendo risposte sempre più precise e personalizzate.

GPT-4 Turbo quali vantaggi porterà?