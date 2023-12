Phishing in corso, la TRUFFA svuota il conto in banca così

Dopo aver notato più volte dei messaggi molto ambigui, gli utenti hanno cominciato a far scattare un campanello d’allarme. Purtroppo nell’ultimo periodo in Italia si starebbero diffondendo di nuovo le truffe di tipo phishing, quelle che fanno credere ad una cosa per poi presentarne un’altra in maniera subdola.

In basso potere trovare un nuovo messaggio davvero incredibile, con il quale in molti avrebbero avuto guai.

Truffa in atto, attenzione al tentativo di phishing del sito di incontri

“Ciao

Sono pronto a qualsiasi relazione e cerco un

partner per un viaggio condiviso.

Forse possiamo costruire una relazione a lungo termine?

Vuoi che la nostra comunicazione diventi più

conveniente? Dai un’occhiata alla mia chat sul sito

di incontri e controlla il mio profilo: LINK TRUFFA.”

Questo testo racchiude l’essenza della truffa, ovvero il classico specchietto per le allodole. Si tenta in ogni modo di fare breccia all’interno della curiosità degli utenti, che magari credendo ad un avventura sarebbero pronti a lanciarsi laddove non si sono mai lanciati. L’inganno infatti è previsto soprattutto per chi non conosce il web, in modo che possa cascarci senza troppi problemi.

Questi arriveranno subito dopo aver cliccato sul link, che richiederà dei dati sensibili da inserire. Sarà quello il primo furto che i ladri metteranno a segno, ottenendo i dati personali di un utente che potrebbero essere utilizzati per ogni tipo di misfatto.

Attualmente il problema è che troppe persone ci stanno cascando, tutte ignare di quello che potrebbe succedere. Oltre ai dati personali infatti il portale al quale si andrebbe a fare riferimento richiederebbe anche le credenziali della carta di credito. Molte persone hanno riferito di aver perso diversi soldi dal loro conto in seguito ad un’attività del genere.