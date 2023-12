Kena Mobile costa 5 EURO al mese, ci sono 100 GIGA

Kena Mobile continua a vincere e lo fa con promozioni mobili straordinarie. I presupposti su cui si basa sono sempre gli stessi: grande abbondanza di contenuti al suo interno e prezzi bassi che durano per sempre.

Ricordiamo infatti che i gestori virtuali spesso non sono soggetti alle rimodulazioni ed è questa la vera carta vincente. Attualmente questa promo, disponibile già da un po’ di tempo sul portale, consente a Kena di passare un periodo da regina incontrastata tra le aziende. Ovviamente ci sono anche tantissimi servizi in più che possono essere attivati con piccoli accorgimenti.

Kena Mobile batte la concorrenza, la promo da 100 giga costa davvero pochissimo

Il mese di dicembre è cominciato da pochi giorni ma a quanto pare già da un po’ è tempo di regali targati Kena Mobile. Il gestore virtuale sta riuscendo a tenere testa a tutte le altre aziende telefoniche con una sola offerta che ormai è diventata una star.

Il provider riesce a mettere in cascina tanto legno con questa soluzione che è veramente piena di contenuti. Lo dimostra già dall’inizio siccome mette a disposizione minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili. Si prosegue con 200 SMS verso tutti ma soprattutto con 100 giga in 4G per navigare in Internet.

Il prezzo mensile è di soli 5,90 € al mese, con tutti i servizi inclusi e con il costo di attivazione che è pari a zero. Anche la consegna della scheda sarà ovviamente gratuita, mentre il prezzo durerà per sempre senza mai cambiare, proprio come promesso.