Kena Mobile non finisce mai di cercare di convincere gli utenti alla sottoscrizione di una nuova SIM, proprio in questi giorni, in occasione dell’ormai approssimarsi delle vacanze natalizie, ha lanciato una soluzione più unica che rara, che vede offrire la possibilità di avere in cambio 50 giga in regalo al mese ed anche non dover pagare la prima mensilità.

Attivare una SIM di Kena Mobile è davvero molto semplice, poiché al giorno d’oggi gli utenti non devono fare altro che aprire il sito ufficiale, scegliere l’offerta che più li aggrada, e poi richiedere la spedizione della SIM direttamente al proprio domicilio. Prestate attenzione però, la suddetta può essere richiesta solamente a determinate condizioni: il nuovo cliente deve risultare essere in uscita da Iliad o da un MVNO, e deve necessariamente effettuare portabilità del numero originario.

Kena Mobile, con la promozione di oggi si risparmia tantissimo

Una delle migliori promozioni di Kena Mobile dell’ultimo periodo, infatti con la soluzione corrente gli utenti si sentono liberi di accedere ad una infinità di contenuti, spendendo solamente 5,99 euro al mese (e la prima ricarica è gratis). Il canone sarà sempre da versare con l’addebito diretto sul credito residuo, ciò implica la totale assenza di vincoli contrattuali di vario genere.

Il bundle messo a disposizione dell’utente finale è comunque molto ampio, e coinvolge minuti illimitati con 200 SMS da inviare a chiunque si desideri, passando anche per 100 giga di traffico dati. Per il periodo promozionale corrente, sono previsti anche 50 giga in più al mese per 12 mesi, per un totale quindi di 150 giga.