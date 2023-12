Per la stagione natalizia Vodafone torna alla carica sul fronte della telefonia mobile. Il provider inglese ha deciso di assicurare a tutti i suoi clienti delle promozioni low cost molto vantaggiose in questo mese di dicembre, anche per battere la concorrenza di Iliad e degli altri operatori tradizionali come TIM e WindTre.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga con minuti no limits

La migliore iniziativa che i clienti di Vodafone possono attivare resta la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 100 Giga per la connessione di rete, attraverso la tecnologia del 5G.

In occasione della stagione natalizia, gli utenti che scelgono la Special 100 Giga avranno un costo molto conveniente pari a soli 9,99 euro ogni al mese. In aggiunta a questo prezzo, sarà necessario associare una sola spesa una tantum dal valore di 10 euro, per l’attivazione della SIM.

Oltre ai costi da ribasso ed alle soglie di consumo sempre molto ampie, Vodafone mette a disposizione di tutti gli utenti anche una garanzia sul prezzo. A differenza del recente passato, infatti, è previsto da parte del provider un costo bloccato nel semestre successivo alla data di applicazione, senza rischi di rimodulazioni nemmeno per le soglie di consumo.

Per arrivare la Special 100 Giga è necessario recarsi presso uno dei punti vendita di Vodafone sul territorio nazionale. Solo per i clienti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.