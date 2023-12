Capita molto spesso che gli operatori telefonici italiani applichino delle rimodulazioni al costo delle proprie offerte per alcune esigenze. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico Fastweb ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti riguardanti, questa volta, alcune sue offerte di rete fissa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb annuncia l’arrivo di nuovi aumenti per le offerte di rete fissa

Anche l’operatore telefonico Fastweb applica a volte delle rimodulazioni alle proprie offerte e questa volta sono state colpite quelle di rete fissa. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco annunciato l’arrivo di nuovi aumenti. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’operatore e sembra che riguarderà diverse offerte di rete fissa.

In particolare, questi aumenti saranno parecchio corposi, dato che arriveranno ad addirittura 4,49 euro in più sul costo mensile che gli utenti pagano solitamente. Gli aumenti in questione saranno applicati a partire dal 1 gennaio 2024. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco le offerte che dovrebbero essere coinvolte da questi aumenti.

• Fastweb Casa Light, aumento mensile da 1,08 euro e 4,24 euro.

• Fastweb Casa Privilege, aumento mensile da 0,91 euro a 4,27 euro.

• Fastweb NeXXt Casa, aumento mensile da 0,08 euro a 4,41 euro.

• Fastweb NeXXt Casa Light, aumento mensile da 0,08 euro a 4,42 euro.

• Fastweb NeXXt Internet, aumento mensile da 0,08 euro a 4 euro.

• Fastweb Casa, aumento mensile da 0,99 euro a 4,27 euro;

• Fastweb Casa Inbound, aumento mensile da 0,47 euro a 4,42 euro.

• Fastweb Casa OutBound, aumento mensile da 0,91 euro a 4,17 euro.

• Internet, aumento mensile da 0,08 euro a 4 euro.

• Internet + Telefono, aumento mensile da 0,08 euro a 4,49 euro.

• Jet , aumento mensile da 0,14 euro a 4,45 euro.

• Joy, aumento mensile da 0,02 euro a 3,89 euro.

• Naviga Senza Limiti, aumento mensile da 0,01 euro a 4,41 euro.

• Superjet, aumento mensile da 0,11 euro a 4,49 euro.

• Supersurf, aumento mensile da 0,23 euro a 4,49 euro.