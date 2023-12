Per la stagione natalizia in arrivo, Iliad continua ad essere di gran lunga il provider più conveniente per gli italiani. Tante persone nel corso di queste settimane potranno attivare una promozione low cost per la telefonia mobile con soglie di consumo praticamente illimitate. La migliore iniziativa che il gestore francese garantisce a tutti i suoi abbonati resta la Giga 150.

Iliad, la tariffa da 150 Giga con il 5G a costo zero

Questa ricaricabile assicura a tutti i clienti 150 Giga per la connessione di rete, chiamate senza limiti verso tutti e SMS infiniti da inviare a chiunque. Il prezzo di questa ricaricabile sarà di soli 9,99 euro ogni trenta giorni, con la necessaria aggiunta una tantum di 9,99 euro per l’attivazione della SIM.

Gli abbonati che attivano la Giga 150 nel corso di queste settimane avranno un servizio molto interessante a loro disposizione, ossia la tecnologia 5G a costo zero. Da tempo il provider francese si differenzia da tutta la concorrenza, mettendo a disposizione del pubblico la connessione con le velocità migliori sul mercato senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto al costo standard della ricaricabile.

Iliad punta sempre di più sul 5G e oltre alla Giga 150 propone altre garanzie. Oltre ai costi da ribasso, infatti, Iliad assicura agli abbonati investimenti sempre più mirati per ampliare sempre di più in prospettiva futura la sua copertura delle reti sul suolo nazionale. La copertura totale del territorio con le sue reti 5G dovrebbe essere realtà già entro la fine dell’anno o, con tempi relativamente ristretti, entro la prima parte del prossimo 2024.