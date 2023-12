Avere in casa una MicroSD in più è sempre meglio, potrebbe per esempio capitare che dobbiate portare il vostro PC in assistenza e quindi necessitate di trasferire momentaneamente i vostri file su un dispositivo esterno.

La piattaforma Amazon in questi giorni sta proponendo una MicroSD SanDisk Ultra da 128 GB ad un prezzo scontato rispetto al listino. Ecco maggiori dettagli.

SanDisk Ultra da 128 GB in offerta su Amazon

Le schede SanDisk Ultra microSDHC e microSDXC UHS-I sono compatibili con smartphone e tablet Android. Consentono di riprendere e archiviare un numero ancora maggiore di ore di filmati in Full HD. Con capacità fino a 1 TB, puoi archiviare sulla scheda ancora più ore di filmati in Full HD e disporre di ulteriore spazio per i video, le foto, i brani musicali, i film e gli altri tipi di file che desideri creare, salvare e condividere.

Velocità di trasferimento fino a 140 MB/s. Velocità di trasferimento eccellenti ti consentiranno di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minute. Con classe A1, la scheda SanDisk Ultra microSD è ottimizzata per le app; offre un avvio più rapido delle app e prestazioni per una migliore esperienza con il tuo smartphone.

Potete anche installare sul vostro smartphone l’applicazione SanDisk per gestire facilmente i file. Memory Zone consente di visualizzare e accedere a tutti i file presenti nella memoria del telefono e di creare copie di riserva archiviandole in un unico spazio. Può inoltre trasferire automaticamente i file dal tuo dispositivo alla scheda di memoria per liberare spazio. Seguite questo link per portarla a casa per soli 14.53 euro.