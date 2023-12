Rabona Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali emergenti presenti sul territorio italiano.

Nato nel 2018, Rabona, in quanto operatore virtuale che non possiede delle infrastrutture private, si appoggia alla rete di Vodafone con cui ha avuto dei problemi causati da divergenze contrattuali durante il 2022 che hanno portato quest’ultima a bloccare alcune delle funzioni dell’operatore virtuale.

Adesso la situazione sembra essersi stabilizzata e Rabona Mobile continua tranquillamente a fornire ai propri clienti tutta la connessione necessaria.

Per propria ammissione l’operatore si definisce come “la compagnia telefonica mobile 100% italiana dedicata al mondo del calcio” ed effettivamente oltre al nome del gestore stesso anche le tariffe che propone al pubblico hanno dei nomi legati al mondo del calcio anche se non c’è alcuna correlazione diretta con lo sport, si tratta principalmente di un omaggio.

Rabona Mobile, tutte le promozioni attive al momento

Rabona Mobile continua ad avere un’ampia scelta di promozioni telefoniche tra cui è molto difficile scegliere.

CROSS 11: minuti e SMS illimitati con 11 GB di internet a soli 3,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati con 11 GB di internet CROSS 50 : minuti e SMS illimitati con 50 GB di internet a soli 4,99 euro al mese

: minuti e SMS illimitati con 50 GB di internet CALCIO: minuti e SMS illimitati con 111 GB di internet a soli 7,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati con 111 GB di internet CONTROPIEDE : minuti e SMS illimitati con 200 GB di internet a soli 7,99 euro al mese

: minuti e SMS illimitati con 200 GB di internet ROVESCIATA: minuti e SMS illimitati con 250 GB di internet a soli 8,99 euro al mese

Le offerte sono davvero imperdibili a prezzi incredibilmente vantaggiosi e inoltre richiedere la SIM è molto semplice e gratuito. Ricordiamo che la copertura di rete equivale a quella del 4G dell’operatore Vodafone.