Android Auto, la sua app più importante CAMBIA per sempre

Le grandi integrazioni che nel corso degli anni sono arrivate a collegare sempre di più smartphone ed automobili, oggi sono imprescindibili. Semplicemente parlando in questo modo, viene subito in mente una soluzione su tutte, ovvero Android Auto.

Con questo software dedicato al mondo delle vetture, gli utenti riescono a tenere sempre di più in tasca il loro telefono mentre guidano. Tutto ciò scongiura dunque incidenti e problematiche di vario genere, ovviamente grazie ad un’interfaccia ben realizzata e molto intuitiva.

Periodicamente Android Auto riporta degli aggiornamenti molto importanti che possono fare certamente bene al pubblico. Infatti, siccome le persone si trovano molto spesso per lungo tempo in auto, desiderano qualche cambiamento e anche questa volta sarebbe arrivato. A mostrarlo è una delle applicazioni più importanti che si possano aprire quando si utilizza Android Auto.

Google Maps cambia su Android Auto, arrivano i nuovi colori sulle mappe

Tutti parlano di Android Auto 11, ma almeno per il momento bisognerà aspettare visto che stanno arrivando le prime beta molto ristrette. Il grande aggiornamento che riguarda il software per le automobili in questo momento arriva grazie a Google Maps.

La celebre applicazione dedicata alla navigazione mostra infatti un nuovo schema colori che va a sostituire quelli caldi a cui tutti erano a più abituati. Si tratta di gradazioni molto più coerenti, che vedono ad esempio parchi e distese di verde colorate del color menta. Le strade ad esempio sono grigie, per cui tutto molto vicino alla realtà.

Ci sono anche diversi vantaggi in termini di visibilità, o almeno così sostiene Google. Sono state tante le lamentele da parte degli utenti che però non dovranno fare altro che abituarsi.