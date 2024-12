Con Gemini e in questi mesi abbiamo assistito a diverse novità, evoluzioni e integrazioni del sistema di intelligenza artificiale generativa di Google. In questi ultimi mesi, però, sono stati tantissimi i cambiamenti e altri ancora sono attesi con Android 16, la nuova versione del sistema operativo di Google che verrà annunciata successivamente.

Dalle prime novità, nello specifico, sembra che Google intenda integrare in Android 16 un’API per permettere alle applicazioni di interagire direttamente con Gemini, così da eseguire specifiche funzionalità. Questa funzionalità prende il nome di “funzioni app” che da quanto è stato possibile comprendere fino a questo momento dovrebbe “eseguire azioni per conto degli utenti all’interno delle applicazioni”.

Dopo questa importante novità, è ora possibile iniziare a immaginare cosa può realmente fare Gemini in Android 16. Nella versione beta v15.49.40 dell’app Google, infatti, oltre alle stringhe di codice che fanno riferimento a “funzioni app” c’è anche un insieme di informazioni riconducibili proprio a questa funzionalità e che suggeriscono cosa potrebbe fare. Sembrerebbe che Gemini possa, per esempio, impostare sveglie in Samsung Clock, aggiornare un’attività in Samsung Reminders o eliminare note in Samsung Note; il tutto sfruttando le caratteristiche di Android 16.

Di seguito l’elenco delle categorie e delle relative funzioni che è stato individuato dall’app Samsung Reminder inerente alle novità che riguardano Gemini in Android 16

Browser

Segnalibri: Crea, trova segnalibri, trova schede, visualizza cronologia, mostra siti.

Crea, trova segnalibri, trova schede, visualizza cronologia, mostra siti. Schede: Aggiorna segnalibri.

Calendario

Crea evento.

Eventi: Trova eventi, aggiorna eventi.

Fotocamera

Scansiona documento.

Scatta foto.

Orologio

Sveglia: Crea sveglia, crea timer.

Crea sveglia, crea timer. Modelli giornalieri: Trova sveglie, trova timer, imposta campi per modelli giornalieri, aggiorna sveglie e timer.

Email

Account: Crea bozza email.

Crea bozza email. Email: Trova account, trova email, invia email, aggiorna email.

File

File: Trova file.

Mappe

Risultati indicazioni.

Trova: Indicazioni, luoghi.

Indicazioni, luoghi. Latitudine/Longitudine, Percorso, Orari di apertura, Luogo.

Messaggi

Trova messaggi, inoltra messaggi.

Messaggi: Rispondi, invia.

Musica

Crea playlist personale.

Trova elementi musicali.

Elemento musicale: Aggiorna playlist personale.

Condivisione nelle vicinanze

Trova dispositivi vicini, condividi file con dispositivi vicini.

Note

Cartelle: Crea, trova.

Crea, trova. Note: Crea, trova.

Crea, trova. Aggiorna cartelle.

Contatti

Crea contatto.

Trova contatti.

Contatti: Aggiorna contatto.

Telefono

Accetta chiamate, aggiungi a lista nera, chiama, trova registrazioni delle chiamate, effettua chiamate.

Foto

Album: Crea album, trova album.

Crea album, trova album. Trova elementi multimediali, filtra e modifica elementi, aggiorna album ed elementi multimediali.

Attività

Crea: Categoria o attività.

Categoria o attività. Trova: Categorie o attività.

Categorie o attività. Attività: Aggiorna categoria o attività.

Tipi (Types)

Include campi personalizzabili per allegati, date, orari, valori booleani, numerici, stringhe e URI. Questa categoria sembra essere progettata per funzioni più personalizzabili e specifiche delle app.

